Замакима ВКО заболел коронавирусом
Но такова наша профессия - Ахметов.
Фото : 24tv.ua8 июля 2020, 17:33
Аким ВКО Даниал Ахметов рассказал о заболевших коронавирусом акимах районов, передает zakon.kz.
По его словам, недавно вернулся к работе аким Семея Ермак Салимов. Болеет аким Алтайского района Каликан Байгонусов. Испытывает проблемы со здоровьем аким Уланского района Нурымбет Сактаганов.
Это не связано с тем, что они не соблюдали дисциплину или нарушили порядок. Они проводили ту работу, которую должны и будут проводить. Такая наша работа, мы не можем сесть в кабинетах и закрыться, - сказал Даниал Ахметов.
Он также заявил, что коронавирусом заразился его заместитель Ержан Нурбаев.
Я надеюсь, что он скоро выздоровеет. Все наши работники в такой же ситуации. Но такова наша профессия. Мы должны организовывать работу против коронавируса, - отметил глава ВКО.
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