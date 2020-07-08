Президент затронет волнующие всех граждан Казахстана проблемные вопросы борьбы с продолжающейся пандемией.

8 июля Касым-Жомарт Токаев выступит с телевизионным обращением, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил его пресс-секретарь на своей странице в Facebook.

Сегодня в 20:30 в эфире республиканских телеканалов Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с телевизионным обращением по текущей ситуации в стране. Предполагается, что Президент затронет волнующие всех граждан Казахстана проблемные вопросы борьбы с продолжающейся пандемией, - написал Берик Уали.

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