Об этом заявил глава республики в своем обращении.

Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем траура по умершим от коронавируса в Казахстане, передает zakon.kz.

Он отметил, что, к сожалению, болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев.

За официальными сводками лежат трагедии сотен семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь. Я выражаю свои соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для нас всех. Поэтому мной принято решение объявить 13 июля Днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших, - сказал он.

Президент призвал всех соотечественников проявить стойкость, спокойствие, ответственность перед испытаниями, выпавшими на долю нашего народа.

Мы продолжаем нашу борьбу с коронавирусом. Нет сомнений в том, что победа будет на нашей стороне. Мы не должны опускать руки, поддаваться депрессии, апатии. Сегодня, как никогда, нужно проявить наше единство. Мы никого не оставим в беде и будем биться за жизнь и здоровье каждого казахстанца, - заключил он.

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