Олжас Сулейменов резко высказался о тоях в Казахстане

Дело не только в экономике, считает знаменитый литератор.

Казахстанский поэт, писатель и литературовед, общественно-политический деятель, дипломат Олжас Сулейменов назвал тои пережитком прошлого и заявил о необходимости пересмотреть отношение к праздникам в Казахстане, передает zakon.kz.

Олжас Омарович убежден, что тои, массовые пиршества – это результат так называемого племенного сознания, а не семейного. А оно должно уйти в историю.

Не только потому что я провел 18-20 лет за границей и бывал в разных странах и знаю систему пиршеств. Пиры в таком виде только у нас остались. Той, пир – это результат племенного сознания, а не семейного. Так было всегда, когда все племя отмечало какое-либо событие. Сейчас время другое. Уже аулы, которые сейчас вошли в города, они привносят с собой свою идеологию, культуру, именно такую "племенную" что-ли, племенное сознание. Я считаю, что мы, казахи, должны бороться с нашим племенным сознанием, культура должна бороться с такой отсталостью сознания, тем более, что это очень влияет не только на культуру, но и на экономику семьи каждой, - сказал корреспонденту zakon.kz писатель.

Он напомнил, что после больших пиршеств на столах остается много еды, потому что человек физически не может съесть такое большое количество яств.

Я бы вообще отменил бы эти тои не только на время карантина, а в целом. Потому что тои в том формате, в котором они у нас проводятся, это обычно 500 человек, у кого получится взять кредит, 1000 человек зовут, друг друга люди не знают вообще и напрасно губят целые стада животных в такие вечера. Мы уже в городе привыкли к другим закускам, "морские гады", деликатесы, их ставят на стол, потом приносят блюда с бараниной, кониной, а все уже сыты. И все это остается на столах, и это каждую субботу, каждое воскресенье. Получается, целые стада животных зря вырубили, потому что не съели это все, - констатировал Сулейменов.

Олжас Омарович привел пример Италии, где по долгу службы провел несколько лет.

Тои бывали, пиры, но семейные. Чуть-чуть между семьями контакт бывает. Меня однажды пригласили на 80-летний юбилей одного уважаемого в Италии человека. За столом было человек 25, я заготовил выступление на итальянском, жду, когда мне дадут слово. А все едят, разговаривают между собой. Я намекаю зачинателю, мол, уже время, когда можно произнести речь и уйти. А они – нет, разговоры. Ближе к концу вечера все одновременно прокричали: "Поздравляем!", и на этом все закончилось. Такой вот общий тост, - поделился Олжас Сулейменов.

Писатель уверен, что похожий подход к праздникам после окончания карантина нужно вырабатывать и казахстанцам, приспосабливаться к новому времени, не тянуть с собой в 21 век привычки из Средневековья.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РК, руководитель общественного фонда "Милосердие" Аружан Саин предложила запретить тои на два года

В свою очередь, певец Айкын высказался против запрета гуляний на тоях. Он считает, что это не спасет экономическую ситуацию в стране, а наоборот, только ухудшит.

На той люди берут кредиты и не могут расплатиться" — о чем вы?! Откройте любую базу банка, там все берут деньги на телефоны, машины, учебу и дома. И только в последнюю очередь на тои… И то родственники стараются помочь им закрыть. Может тогда запретим давать кредиты? Те, кто делают тои в палатках, у них, возможно, нет лишних финансов. А у тех, кто в ресторанах празднуют, они более-менее обеспеченные люди. Они точно не берут кредиты на той, - написал певец в своем Instagram.

Добавим, что сейчас в связи с усиленными карантинными мерами в Казахстане запрещены любые массовые мероприятия, в том числе тои, банкеты.

Альберт Ахметов

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