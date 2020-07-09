В квартире Актобе нашли лекарств на сумму свыше 1 млн тенге

По данному факту начато досудебное расследование.

Фото : кадр из видео

Сотрудники Департамента экономических расследований по Актюбинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресекли факт незаконной реализации жизненно необходимых лекарственных средств на общую сумму свыше 1 млн тенге, передает zakon.kz.

Так, по результатам оперативно-розыскных мероприятий установлено, что жительница Актобе, пользуясь сложившимся дефицитом противовирусных средств и антибиотиков в аптеках города, преследуя цель материального обогащения, прямо из квартиры осуществляла реализацию по необоснованно завышенным ценам дефицитных лекарственных средств различных наименований, необходимых при лечении пневмонии и вирусной инфекции, не имея при этом соответствующих разрешительных документов, - рассказали в КФМ.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 214 ч.1 УК РК (незаконное предпринимательство).

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