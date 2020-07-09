Айбатыр Жумагулов провел онлайн-встречу с казахстанскими блогерами

Таким образом, председатель правления Фонда подчеркнул свою открытость к диалогу с широкой общественностью.

В среду, 8 июля, председатель правления Фонда социального медицинского страхования Айбатыр Жумагулов провел онлайн-встречу с блогерами. Во встрече приняли участие лидеры общественного мнения Нурлан Утешев, Аяз Би, Думан Капасов, Самат Искаков и Альбина Атен, сообщает zakon.kz.

Во время беседы были затронуты темы целевого расходования средств Фонда, а также работы системы медицинского страхования в период пандемии.

Председатель правления Фонда Айбатыр Жумагулов также прокомментировал распространяющуюся в социальных сетях информацию об автомобилях своей семьи. Глава ФСМС подчеркнул, что данная история имела место 13 лет назад, в 2007 году, когда Айбатыр Жумагулов еще не работал на государственной службе. Пост же был написан четыре года назад.

Во время пандемии, когда людям не до подарков и тоев, некие люди вытащили из архива пост в социальных сетях четырехлетней давности и показали, будто это произошло сейчас. Я, как человек, понимаю возмущение людей, такие новости меня самого тоже бы возмутили. Но это очень низкий поступок. В нашей семье только одна машина, - отметил Айбатыр Жумагулов.

По словам главы ФСМС, речь шла не о единовременной покупке автомобилей, а об их постепенной замене. Айбатыр Жумагулов подчеркнул, что за 25 лет брака было естественным обновление общего семейного автотранспорта.

Таким образом, председатель правления Фонда подчеркнул свою открытость к диалогу с широкой общественностью.

Кроме того, Айбатыр Жумагулов рассказал о работе Фонда с жалобами граждан, которые принимаются через call-центр 1406, а также мобильное приложение Qoldau 24/7, доступное в магазинах приложений.

Бывали вопросы, что нельзя дозвониться. Это связано с большим наплывом звонков, доходило до 30 тысяч звонков в день. Но у нас работает call back, обратный звонок. Есть мобильное приложение Qoldau 24/7 – это механизм, куда можно отправить жалобы на медицинские услуги. Они поступают главному врачу и управлению здравоохранению. Если жалобы обоснованы и не решаются, то эти вопросы мы будем выносить на наши штабы, чтобы обсуждать системные проблемы, - отметил Айбатыр Жумагулов.

Председатель правления Фонда ответил на вопросы блогеров и отметил, что подобные встречи являются удобным форматом для распространения информации среди широкой аудитории. По итогам диалога было предложено проводить такие встречи на регулярной основе в формате онлайн.

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