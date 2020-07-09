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Пациенты с диагнозом "внебольничная пневмония" должны получать лекарства бесплатно

Эти препараты выписываются участковыми врачами и проходят через информационную систему.

Фото : yandex.kz9 июля 2020, 12:08

Пациенты с диагнозом "внебольничная пневмония" и дети до 18 лет с аналогичным заболеванием или ОРВИ должны получать лекарства бесплатно. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сказала вице-министр Людмила Бюрабекова, сообщает корреспондент zakon.kz

Действующим перечнем для бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения у нас предусмотрено бесплатное обеспечение детей до 18 лет с ОРВИ, с острыми заболеваниями дыхательных путей, в том числе внебольничные пневмонии, а также для взрослых с диагнозом внебольничная пневмония, - сообщила она.

По ее словам, эти препараты выписываются участковыми врачами и проходят через информационную систему, чтобы контролирующий орган мог видеть какое количество препаратаи и кому выписано, и удостовериться, что лекарство дошло до пациента.

"Сейчас во всех регионах в связи с эпидемиологической ситуацией организована доставка таких препаратов на дом участковыми медсестрами. Также планируется, что эти препараты будут доставляться мобильными бригадами. И в случае, если те препараты, которые положены для бесплатного обеспечения, вдруг врачом были назначены и пациенту пришлось пойти в аптеку, то мы просим нас информировать о данных фактах, чтобы мы принимали меры, потому что эти препараты приобретены единым дистрибьютером и имеются в достаточном количестве", - заключила она.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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