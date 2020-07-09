Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Нур-Султане задержаны 23 человека за продажу медизделий

Общая сумма изъятых препаратов составила более 9 млн тенге.

Фото : gmpnews.ru9 июля 2020, 15:16

Полицейские Нур-Султана продолжают рейды по выявлению незаконной реализации медицинских средств, сообщает zakon.kz.

За четыре дня проведения оперативно-профилактических мероприятий по выявлению незаконной реализации лекарственных препаратов и медицинских средств, задержаны 23 гражданина, реализующих медицинские препараты и средства без соответствующих разрешений.

Общая сумма изъятых препаратов составила более 9 млн тенге.

Так, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий 8 июля по ул. Дукенулы задержан 35-летний житель города, у которого изъяты 8 тысяч медицинских перчаток, 8 тысяч масок, 276 штук антисептиков на общую сумму около 1,5 млн тенге. Также в ходе рейда задержан 33-летний житель города, который намеревался продать медицинские маски на сумму более полмиллиона тенге. 7 июля в 17.15 часов полицейскими выявлен факт незаконной реализации медицинских изделий у двух граждан, у которых в багажнике автомобиля находились антисептики в канистрах общим объемом 100 литров, на сумму 180 тысяч тенге, медицинские маски на 350 тысяч тенге, - отметили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

По каждому выявленному факту будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты