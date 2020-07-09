В Нур-Султане задержаны 23 человека за продажу медизделий

Общая сумма изъятых препаратов составила более 9 млн тенге.

Полицейские Нур-Султана продолжают рейды по выявлению незаконной реализации медицинских средств, сообщает zakon.kz.

За четыре дня проведения оперативно-профилактических мероприятий по выявлению незаконной реализации лекарственных препаратов и медицинских средств, задержаны 23 гражданина, реализующих медицинские препараты и средства без соответствующих разрешений.

Общая сумма изъятых препаратов составила более 9 млн тенге.

Так, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий 8 июля по ул. Дукенулы задержан 35-летний житель города, у которого изъяты 8 тысяч медицинских перчаток, 8 тысяч масок, 276 штук антисептиков на общую сумму около 1,5 млн тенге. Также в ходе рейда задержан 33-летний житель города, который намеревался продать медицинские маски на сумму более полмиллиона тенге. 7 июля в 17.15 часов полицейскими выявлен факт незаконной реализации медицинских изделий у двух граждан, у которых в багажнике автомобиля находились антисептики в канистрах общим объемом 100 литров, на сумму 180 тысяч тенге, медицинские маски на 350 тысяч тенге, - отметили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

По каждому выявленному факту будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.

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