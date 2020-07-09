В Усть-Каменогорске соседи вытащили из огня пенсионерку

Как отмечают пожарные, еще пару минут и пожилая женщина могла бы погибнуть.

Соседи спасли пожилую женщину из горящей квартиры в Усть-Каменогорске, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

После того, как в городской многоэтажке занялся пожар жители вызвали огнеборцев. Но в горящей квартире осталась пенсионерка. Узнав об этом Валерий Семенков и Андрей Переседов бросились ее спасать. Пришлось взламывать дверь. Вся квартира была в дыму, горела мебель, постель и личные вещи. Валерий Семенков, которому 69 лет, за свою жизнь спасает людей уже в 5-й раз. По его словам, без помощи соседа он бы не справился.

Сплошная стена дыма. Когда я нашел женщину, крикнул Андрей и вот он - 5 секунд. Я попробовал поднять, но у меня ничего не получилось. Я не мог ничего делать, просто не мог, ни воздуха больше, ничего не было в легких, - говорит Валерий Семенков.

Героями мужчины себя не считают. Хотя, как отмечают пожарные, еще пару минут и пожилая женщина могла бы погибнуть. Медики осмотрели пенсионерку и отпустили домой. Сейчас хозяйка сгоревшей квартиры приводит свое жилье в порядок. А соседей-спасателей за самоотверженный героический поступок пожарные планируют поощрить.

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