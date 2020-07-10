Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Минздрав РК: Информация, распространяемая СМИ Китая, о неизвестной пневмонии в Казахстане - фейк

СМИ Китая распространяется информация о том, что в Казахстане отмечены случаи неизвестной пневмонии, более смертоносной, чем коронавирус.

Фото : Газета.ру10 июля 2020, 08:17

В некоторых СМИ Китая распространяется информация о том, что в Казахстане отмечены случаи неизвестной пневмонии, более смертоносной, чем коронавирус, сообщает zakon.kz.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности.

Следует отметить, что ВОЗ ввел в Международную классификацию болезней – МКБ 10 коды для учета пневмоний, когда КВИ диагностирован клинически или эпидемиологически, например симптом матового стекла" пораженных легких, но лабораторно не подтвержден.

Казахстан, в этой связи, как и другие страны мира, ведет учет и мониторинг такого рода пневмоний, что позволяет своевременно принимать управленческие решения, направленные на стабилизацию заболеваемости и распространенности коронавирусной инфекции.

9 июля на брифинге Министр здравоохранения Казахстана А.Цой говорил о количестве пневмоний в стране в целом: бактериального, грибкового, вирусного происхождения- в том числе согласно классификации МКБ-10 вирусные пневмонии, неуточненной этиологии."

Таким образом, Министерство здравоохранения Республики Казахстан подчеркивает, что сообщения китайских СМИ не соответствует действительности.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты