За сутки в Казахстане выявили 1726 больных коронавирусом

Всего в стране выявлено 54 747 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1726 заболевших коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

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Из них 936 без клинических проявлений.

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В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 180/ 89

город Алматы - 217 / 73

город Шымкент - 49 / 22

Акмолинская область - 34 / 27

Актюбинская область - 49 / 27

Алматинская область - 108 / 68

Атырауская область - 336/ 229

Восточно-Казахстанская область - 121 / 52

Жамбылская область - 48 / 38

Западно-Казахстанская область - 99 / 39

Карагандинская область - 120 / 68

Костанайская область - 121 / 78

Кызылординская область - 63 / 30

Мангистауская область - 52 / 51

Павлодарская область - 52 / 15

Северо-Казахстанская область - 50 / 19

Туркестанская область - 27 / 11

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Всего в стране выявлено 54747 заболевших.

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