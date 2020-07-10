За сутки в Казахстане выявили 1726 больных коронавирусом
Всего в стране выявлено 54 747 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1726 заболевших коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.
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Из них 936 без клинических проявлений.
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В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 180/ 89
город Алматы - 217 / 73
город Шымкент - 49 / 22
Акмолинская область - 34 / 27
Актюбинская область - 49 / 27
Алматинская область - 108 / 68
Атырауская область - 336/ 229
Восточно-Казахстанская область - 121 / 52
Жамбылская область - 48 / 38
Западно-Казахстанская область - 99 / 39
Карагандинская область - 120 / 68
Костанайская область - 121 / 78
Кызылординская область - 63 / 30
Мангистауская область - 52 / 51
Павлодарская область - 52 / 15
Северо-Казахстанская область - 50 / 19
Туркестанская область - 27 / 11
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Всего в стране выявлено 54747 заболевших.
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