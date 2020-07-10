Главный санврач Алматинской области скончался от пневмонии

Тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Главный санврач Алматинской области Кайрат Баймухамбетов скончался от пневмонии, передает zakon.kz.

В акимате Алматинской области сообщили, что он умер от пневмонии. Коронавирус у него не выявили.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Баймухамбетова Кайрата Кажымановича. Он выполнил клятву Гиппократа как врач и погиб на передовой по борьбе с пандемией. Иманды болсын! - написал в Facebook аким Алматинской области Амандык Баталов.

Кайрат Баймухамбетов родился в 1964 году в Восточном Казахстане. Женат, отец троих детей. Окончил Карагандинский государственный медицинский институт по специальности "Гигиена, санитария и эпидемиология" и Восточно-Казахстанский университет по специальности "Юриспруденция".

В разные годы работал санитарным врачом по коммунальной гигиене Кокшетауского отделения санитарно-эпидемиологической станции Целинной железной дороги и Курчумской районной санитарно-эпидемиологической станции Восточно-Казахстанской области. Главным врачом Глубоковской районной санитарно-эпидемиологической станции, руководителем Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Акмолинской области, руководителем Департамента Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Алматы, руководителем Департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области.

Должность руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, главного государственного санитарного врача Алматинской области занимал с мая 2019 года.

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