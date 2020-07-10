В Казахстане ожидаются жаркие выходные

Лишь на востоке страны - дождь.

На западе Казахстана 11-13 июля ожидается жара, на востоке – дожди. Такой прогноз сделал РГП "Казгидромет", сообщает zakon.kz.

По информации метеорологов, в самом начале периода в республике ожидается неустойчивая погода связанная с выходом ложбин циклона с севера и юга.

Местами пройдут дожди с грозами. Затем с продвижением отрога антициклона ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха. Лишь на востоке республики весь период дождь, местами сильный, шквал, порывистый ветер, возможно выпадение града. На западе Казахстана сохраняется очень сильная жара, - отметили синоптики.

Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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