В Казахстане ожидаются жаркие выходные
Лишь на востоке страны - дождь.
Фото : miasskiy.ru10 июля 2020, 12:11
На западе Казахстана 11-13 июля ожидается жара, на востоке – дожди. Такой прогноз сделал РГП "Казгидромет", сообщает zakon.kz.
По информации метеорологов, в самом начале периода в республике ожидается неустойчивая погода связанная с выходом ложбин циклона с севера и юга.
Местами пройдут дожди с грозами. Затем с продвижением отрога антициклона ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха. Лишь на востоке республики весь период дождь, местами сильный, шквал, порывистый ветер, возможно выпадение града. На западе Казахстана сохраняется очень сильная жара, - отметили синоптики.
Пресс-служба РГП "Казгидромет"
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