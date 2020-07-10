"Где наша гордость?" Токаев жестко высказался о работе "СК-Фармация"

Настало время запустить производство многих видов лекарств и медицинских изделий в Казахстане.

На расширенном заседании Правительства Касым-Жомарт Токаев прошелся по фармацевтической отрасли страны, передает zakon.kz.

Нужно провести расследование, всех виновных в возникших трудностях, привлечь к ответственности. Руководителей ФСМС и "СК-Фармация" уволить или есть необходимость провести следствие, - сказал Президент.

Он отметил, что в период эпидемии необходимо привлекать к строгой ответственности тех, кто хочет получить выгоду.

После моего поручения работа в этом направлении уже началась. Ее нужно довести до конца. Потому что это, в конечном итоге, вопрос национальной безопасности. Мы сейчас вынуждены решать вопросы нехватки лекарств и повышения цен на них, - сказал Токаев.

Нужно срочно урегулировать эту ситуацию и обеспечить все регионы лекарственными препаратами.

Проводится работа. Теперь результат нужен. Необходимо решить проблему обеспечения "СК-Фармация" квалифицированными специалистами. Настало время запустить производство многих видов лекарств и медицинских изделий в Казахстане. Как долго мы будем зависеть от импортных лекарств? Где наша гордость? - спросил присутствующих глава государства.

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