Все необходимые законодательные решения приняты.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что деньги на борьбу с кризисом есть, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что все необходимые законодательные решения приняты.

Деньги на борьбу с кризисом есть, необходимые законодательные решения приняты. Поэтому, снижение объемов производства обрабатывающей промышленности, строительных работ и инвестиций считаю неоправданным. Правительству нужно исправлять ситуацию, - сказал он на расширенном заседании.

К. Токаев: Деньги на борьбу с кризисом есть, необходимые законодательные решения приняты. Поэтому, снижение объемов производства обрабатывающей промышленности, строительных работ и инвестиций считаю неоправданным. Правительству нужно исправлять ситуацию. — Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) July 10, 2020

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