Токаев: Деньги на борьбу с кризисом есть
Все необходимые законодательные решения приняты.
Фото : Акорда10 июля 2020, 12:56
Касым-Жомарт Токаев заявил, что деньги на борьбу с кризисом есть, сообщает zakon.kz.
Он отметил, что все необходимые законодательные решения приняты.
Деньги на борьбу с кризисом есть, необходимые законодательные решения приняты. Поэтому, снижение объемов производства обрабатывающей промышленности, строительных работ и инвестиций считаю неоправданным. Правительству нужно исправлять ситуацию, - сказал он на расширенном заседании.
К. Токаев: Деньги на борьбу с кризисом есть, необходимые законодательные решения приняты. Поэтому, снижение объемов производства обрабатывающей промышленности, строительных работ и инвестиций считаю неоправданным. Правительству нужно исправлять ситуацию.— Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) July 10, 2020
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