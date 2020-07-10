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Токаев: Деньги на борьбу с кризисом есть

Все необходимые законодательные решения приняты.

Фото : Акорда10 июля 2020, 12:56

Касым-Жомарт Токаев заявил, что деньги на борьбу с кризисом есть, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что все необходимые законодательные решения приняты.

Деньги на борьбу с кризисом есть, необходимые законодательные решения приняты. Поэтому, снижение объемов производства обрабатывающей промышленности, строительных работ и инвестиций считаю неоправданным. Правительству нужно исправлять ситуацию, - сказал он на расширенном заседании.


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