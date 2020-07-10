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Токаев озвучил, сколько потерял бюджет страны из-за пандемии

Сейчас устойчивость бюджета достигается за счет трансфертов из Национального фонда.

Фото : strategy205010 июля 2020, 13:10

Карантин и снижение цен на нефть привели к резкому сокращению доходов бюджета. Потери доходов республиканского бюджета на 2020 год оцениваются в 1,7 трлн. тенге, сказал Президент РК на расширенном заседании правительства, передает zakon.kz.

Сейчас устойчивость бюджета достигается за счет трансфертов из Национального фонда. На этот год размер гарантированного трансферта из Нацфонда был увеличен до 4,7 трлн тенге. С 2021 года трансферты из Нацфонда должны носить только целевой характер. Они могут быть направлены исключительно на решение социальных проблем и инфраструктурное развитие, - сказал Токаев.

По его словам, обеспечение стабильности бюджета должно начинаться, прежде всего, с сокращения неэффективных расходов.

Начата работа по оптимизации бюджетных расходов на 2021 год. На эти цели планируется сократить 1,6 трлн тенге. В современных условиях это не плохой показатель, - отметил Президент.


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