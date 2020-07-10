Токаев о стихийных свалках: Проведение разовых рейдов не дает эффекта

Нужна системная работа со стороны министерства экологии.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что проблемы со стихийными свалками остались на прежнем уровне, сообщает zakon.kz.

Он уточнил, что необходимо заниматься проблемами экологии, которые становятся все более актуальными с общественной точки зрения.

Ежегодно образуется свыше 5 млн тонн твердых бытовых отходов. Доля их переработки по стране составляет только 15%. Это недостаточно, - заявил глава государства.

Кроме того, он добавил, что не решаются проблемы со стихийными свалками вокруг населенных пунктов.

Проведение разовых рейдов, наложение штрафов, экологических месячников дают небольшой эффект. Нужна системная работа со стороны министерства экологии, - сказал Токаев.

К. Токаев: Не решаются проблемы со стихийными свалками вокруг населённых пунктов. Проведение разовых рейдов, наложение штрафов, экологических месячников дают небольшой эффект. Нужна системная работа со стороны Министерства экологии. — Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) July 10, 2020

В заключении, Президент отметил, что правительству необходимо ускоренно обеспечить законодательную базу и благоприятные инвестиционные условия для внедрения технологии "Waste to energy".

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