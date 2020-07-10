Токаев сомневается в готовности министерства образования к учебному году
Акиматам необходимо немедленно подготовиться к новому учебному году, оборудовать школы
Фото : 24tv.ua10 июля 2020, 13:44
Касым-Жомарт Токаев выразил сомнения о готовности министерства образования к новому учебному году, сообщает zakon.kz.
1 сентября начинается новый учебный год. У меня есть сомнения в готовности министерства к этому событию. Как будут учиться дети – очно или дистанционно? Какова готовность учителей к новому учебному году? - отметил он на расширенном заседании.
Глава государства поручил акиматам оборудовать школы.
На балансе школ находится более 400 тысяч компьютеров, из них заработали только 40 процентов. Это результат работы акиматов и министерства. Акиматам необходимо немедленно подготовиться к новому учебному году, оборудовать школы и отдельные нуждающиеся семьи необходимой техникой, - сказал Приезидент.
Токаев отметил, что переход на дистанционное обучение показывает наличие серьезных проблем, касающихся качества инфраструктуры и интернета.
Более 20% учителей не смогли дистанционно эффективно обучать, так как в домах нет полноценного интернета и компьютера, - заключил он.
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