Токаев чиновникам: Забудьте про отпуск
Никаких отпусков, потому что ситуация чрезвычайная.
Фото : googleusercontent.com10 июля 2020, 13:52
Касым-Жомарт Токаев обратился к чиновникам, сообщает zakon.kz.
Он отметил, что уже прошла половина лета.
Будь это министры, акимы, сотрудники Аппарата Президента – никаких отпусков, потому что ситуация чрезвычайная. Забудьте такие слова, как отпуск, отдых и т.д., - добавил Президент.
Половина лета прошла. Будь это министры, акимы, сотрудники Аппарата Президента – никаких отпусков, потому что ситуация чрезвычайная. Забудьте такие слова, как отпуск, отдых и т.д.— Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) July 10, 2020
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