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Токаев чиновникам: Забудьте про отпуск

Никаких отпусков, потому что ситуация чрезвычайная.

Фото : googleusercontent.com10 июля 2020, 13:52

Касым-Жомарт Токаев обратился к чиновникам, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что уже прошла половина лета.

Будь это министры, акимы, сотрудники Аппарата Президента – никаких отпусков, потому что ситуация чрезвычайная. Забудьте такие слова, как отпуск, отдых и т.д., - добавил Президент.


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