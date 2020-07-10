Токаев чиновникам: Забудьте про отпуск

Касым-Жомарт Токаев обратился к чиновникам, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что уже прошла половина лета.

Половина лета прошла. Будь это министры, акимы, сотрудники Аппарата Президента – никаких отпусков, потому что ситуация чрезвычайная. Забудьте такие слова, как отпуск, отдых и т.д.