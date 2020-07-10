Как госпитализируют беременных в роддома в условиях карантина

Беременные и родильницы при наличии экстренных показаний госпитализируются вне зависимости от того, есть у них ПЦР-тест или нет.

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Об алгоритме в случае госпитализации в период пандемии рассказали будущим мамам в Управлении общественного здоровья Алматы, передает zakon.kz. По информации ведомства, тестирование на коронавирус методом ПЦР беременных и новорожденных проводится с целью эпидемиологического надзора. Беременные и родильницы при наличии экстренных показаний госпитализируются вне зависимости от того, есть у них ПЦР-тест или нет. Для этих целей в роддомах города развернуты провизорные отделения, где пациентки находятся в изолированных условиях. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, с соблюдением противоэпидемического режима. Обеспечено соблюдение инфекционной безопасности сотрудников организаций родовспоможения, в целях предотвращения распространения COVID-19, - сообщили в Управлении общественного здоровья. Иными словами, при экстренном поступлении беременным проводится тестирование методом ПЦР, если результат отрицательный, пациентку переводят в общее отделение. При положительном результате на COVID-19, пациентка переводится либо в инфекционный стационар, либо в специализированный роддом. В случае, если у родильницы результат ПЦР-исследования положительный, новорожденный также проходит обследование. На это время до результата ПЦР теста ребенок изолируется от других младенцев во избежания заражения. Если у ребенка ПЦР положительный, его госпитализируют совместно с мамой. Если отрицательный, ребенка забирают родственники родильницы, - отметили в Управлении.

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