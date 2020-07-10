Эксперт: Необходимы более глубокие структурные реформы

Как отметил Президент, текущий кризис, вызванный пандемией COVID-19, вскрыл основные экономические проблемы страны, недостатки социальной системы.

Вот уже полгода страны всего мира борются с неизвестным ранее вирусом COVID-19, который привел к резкому спаду мировой экономики. Согласно базовому прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ожидается сокращение мирового ВВП на 5,2%.

При этом особенностью текущего кризиса является высокая неопределенность его продолжительности, которая зависит от множества факторов – разработки вакцины, формирования «коллективного иммунитета», возможных вспышек вируса, а также эффективности мер реагирования государств.

Вопросам антикризисного управления экономики страны и борьбы с распространением коронавируса было посвящено расширенное заседание Правительства с участием главы государства К. Токаева.

Так, за первое полугодие 2020 года ВВП Казахстана снизился на 1,8%. В большей степени ощутил на себе влияние пандемии сектор услуг – за рассматриваемый период производство сократилось на 5,6%.

Кроме того, последствия карантинных мер и нестабильности на сырьевых рынках отразилось и на бюджетной системе страны – потери бюджета составляют порядка 1,7 трлн тенге.

Пандемия короновируса сказалась и на рынке труда. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец мая 2020г. составила 161,3 тыс. человек или 1,7% к рабочей силе.

Вместе с тем, несмотря на принятые антикризисные меры, продолжающаяся пандемия и новые санитарные ограничения, подталкивают к поиску дополнительных мер поддержки как представителей бизнес-структур, так и различных слоев населения страны.

Так, по поручению Президента правительством и Нацбанком будет проработан новый пакет социально-экономических мер в случае сценария ухудшения текущей обстановки.

При этом, учитывая некоторые сбои и ошибки центральных и местных государственных органов, главой государства было поручено провести анализ эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса и ее последствиями.

В целом, как отметил Президент, текущий кризис, вызванный пандемией COVID-19, вскрыл основные экономические проблемы страны, недостатки социальной системы, а также недочеты государственного управления. Для более устойчивого развития страны необходимы более глубокие структурные реформы по диверсификации и повышению конкурентоспособности государства.



Анна Альшанская, старший научный сотрудник отдела социально-экономических исследований КИСИ при Президенте РК

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