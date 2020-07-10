Главный пульмонолог ВКО призывает переболевших COVID-19 сдавать плазму крови

На сегодняшний день это самый действенный способ лечения коронавирусной инфекции.

Главный пульмонолог ВКО Загрипа Абдиева отмечает, что 80 процентов переносят коронавирус бессимптомно или в легкой форме, сообщает zakon.kz.

Люди, к слову, стали гораздо более ответственно подходить к ситуации, видя рост числа заболевших, жители региона соблюдают дистанцию, носят маски и следят за своим состоянием. К сожалению, есть случаи, когда, поддавшись слухам и панике, люди скупают антибиотики, которые не только не помогают при коронавирусе, но и могут усугубить ситуацию.

Есть утвержденные протоколы, которые соответствуют международным стандартам лечения. Загрипа Абдиева призывает восточноказахстанцев не поддаваться панике, не создавать искусственный ажиотаж, контролировать свою температуру, и в случае если в течение трех дней она держится выше 38 градусов, несмотря на прием жаропонижающих, следует вызвать врача. У нас достаточно провизорных и карантинных коек, в наличии мобильные рентген-аппараты, компьютерные томографы и ИВЛ.

Тех, кто уже переболел врачи настоятельно просят сдать кровь. Из нее сделают плазму. Это сейчас самое перспективное направление в лечении COVID-19. Глава региона контролирует этот вопрос, важно, чтоб и сами люди отнеслись с пониманием. Сдав кровь сегодня, они могут помочь не только тяжелобольным пациентам, но и тем, кто может заболеть завтра.

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