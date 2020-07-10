В Алматы прибыла крупная партия лекарств против COVID-19

Всего сегодня двумя рейсами из России прибывает 55 тонн медикаментов.

В аэропорт Алматы прибыла крупная партия лекарств против COVID-19. В списке медикаментов есть азитромицин, цефтазидим, ибупрофен, фраксипарин, метронидазол, цефтриаксон, гепарин, нимесулид, левофлоксацин, меропенем порошок, эноксапарин-бинергия и другие, передает zakon.kz.

В международный аэропорт Алматы приземлился первый авиарейс с лекарствами. Всего сегодня двумя рейсами из России прибывает 55 тонн медикаментов, при этом в составе груза порядка 3 млн упаковок по более 10 наименованиям социально значимых препаратов, в том числе жаропонижающие и другие средства против COVID-19.

В списке есть азитромицин, цефтазидим, ибупрофен, фраксипарин, метронидазол, цефтриаксон, гепарин, нимесулид, левофлоксацин, меропенем порошок, эноксапарин-бинергия и другие препараты.

Сертификацию медикаментов сейчас проводят путем декларирования в течение трех дней.

Нами внесено предложение Правительству РК по упрощению процедур сертификации препаратов, ускоренной регистрации новых препаратов и быстрой доставки. Данное предложение поддержала Государственная комиссия по обеспечению экономического роста. Таким образом, мы достигли упрощения процедур сертификации медпрепаратов и доставки препаратов. Все эти меры позволят оперативно поставлять и обеспечить город лекарствами, – сообщил координатор акимата Алматы по обеспечению города лекарственными препаратами Зангар Салимбаев.

Сразу по прибытии препараты распределяются между четырьмя крупными фармацевтическими компаниями для дальнейшей поставки в аптеки. Это сети ТОО КФК "Медсервис плюс", АО "Химфарм", АО "Нобель Алматинская фармацевтическая Фабрика", INKAR.

Кроме того, на следующей неделе ожидается прибытие двух партий лекарств из Индии. Также до конца июля в Алматы ожидается поставка порядка 4,2 млн упаковок социально значимых лекарств.

Сегодня мы ожидаем прибытие двух самолетов из России при поддержке правительства. Прибывают самые необходимые препараты. Мы закрываем потребность по порядка 13 наименованиям из самого необходимого. Это азитромицин, цефтриаксон, ибупрофен и другие. Также планируется поставка из Индии. В самолетах прибывают только препараты для лечения коронавирусной инфекции, – сказала генеральный директор ТОО INKAR Алия Еримбетова.

Из-за повышенного спроса между акиматом, поставщиками и аптеками подписано соглашение и определено 105 аптек, в которые в приоритетном порядке поставляются 41 наименование социально значимых лекарств. В акимате отмечают, что это позволяет регулировать поставки лекарств, их цены и реализацию в одни руки не более 3 штук одного вида. Ведется мониторинг ежедневного объема реализации и остатков в 105 аптеках по каждому из указанных видов препаратов и термометрам.

Кроме того, как сообщил сегодня аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, для создания лекарственного Стабилизационного фонда Алматы выделено 5 млрд тенге. Средства предназначены для беспроцентного кредитования поставщиков сроком на 6-8 месяцев для закупа лекарств по текущим ценам и их постепенной реализации при волатильности рынка.

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