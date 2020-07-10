Медики рекомендуют носить маски уже не только в помещениях, но и на улице

Ученые выяснили, что вирус может задерживаться в воздухе.

Кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой скорой медицинской помощи, анестезиологии и интенсивной терапии, НАО "Медицинский университет Астана" Нурила Малтабарова на брифинге в СЦК отметила, что медицинские маски уже рекомендуют носить как в помещениях, в местах скопления людей, так и на улице, передает корреспондент zakon.kz.

Нужно отметить такой момент, что сейчас мы знаем уже, публикуется и говорится, что некоторые ученые уже обращаются к ВОЗ, чтобы пересмотреть пути заражения коронавирусом. Сейчас говорится, что ученые предполагают и уже провели исследования, что вирус может задерживаться в воздухе и передаваться аэрозольным путем, поэтому мы напоминаем о необходимости носить маски на улице, - сказала Малтабарова.

По ее словам, сейчас люди предпочитают не носить маски на улице, а надевают их при входе в помещение.

Мы сейчас видим, что на улице очень многие ходят без маски. Надевают маски только когда заходят в места скопления людей, в магазины. Поэтому мы напоминанием с учетом этих данных, что маски нужно носить не только в местах скопления, но и на улице, - заключила она.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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