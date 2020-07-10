Локдаун вводится в Алматинской области на выходные

11 и 12 июля будет приостановлена деятельность общественного транспорта, а также всех объектов.

Жесткий карантин вводится в Алматинской области на выходные, передает zakon.kz.

Соответствующее постановление подписал заместитель главного государственного санитарного врача Алматинской области Чарапиев.

Согласно постановлению, 11 и 12 июля будет приостановлена деятельность общественного транспорта, а также всех объектов.

Как пояснил на своей странице в facebook пресс-секретарь акима региона Галымурат Жукел, будут закрыты все предприятия, продовольственные и непродовольственные базары.

За исключением объектов, необходимых для обеспечения нормальной жизнедеятельности области:

Коммунальных служб и инфраструктуры области (электроэнергетические компании, водоснабжение/теплоснабжение, противопожарная и аварийно-спасательные службы, услуги в сфере управления жилищным фондом (электрики, сантехники, уборка дворов и помещений, аварийная служба, в том числе по обслуживанию лифтов), уборка улиц и помещений, сбор, обработка и утилизация мусора и отходов, дезинфекционные службы, организации, обеспечивающие функционирование технических средств регулирования дорожного движения.

Промышленных, производственных предприятий, строительных компаний (застройщиков), строительных работ на открытом воздухе с организацией усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Медицинских организаций (центров), вне зависимости от форм собственности, с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Стоматологических организаций, вне зависимости от форм собственности.

Ветеринарных служб, в том числе ветеринарные и животноводческие службы скорой помощи.

Всех видов лабораторий.

Продуктовых супермаркетов и магазинов, в том числе внутри торгово-развлекательных центров и многоквартирных жилых домов.

Аптек, в том числе ветеринарных.

Средств массовой информации.

Организаций и работников, задействованных в проведении сельскохозяйственных работ, сельского и рыбного хозяйства, животноводства с соблюдением алгоритма работы согласно приложению 13 к постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №43 от 25 июня 2020 года.

Автозаправочных и автогазозаправочных станций с обычным графиком работы и соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Аэропортов, железнодорожных вокзалов. Торгово-логистических центров, складов, лиц и организаций, обеспечивающих их работу.

Объектов ритуальных услуг, кладбища.

Государственных, правоохранительных и других специализированных органов и их подведомственных организаций, обеспечивающих бесперебойное функционирование государственного управления.

Услуг по обслуживанию дорог и мостов, в том числе железнодорожных путей.

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