Что думают казахстанские врачи о лечении коронавируса мясом собак и травами

Пациенты, которые принимают эти средства, они еще и достаточно активно лечатся обычными, фармакологическими средствами.

Врач пульмонолог, заведующая кафедрой семейной медицины НАО "Медицинский университет Астана", доктор медицинских наук Наталья Латыпова прокомментировала вопрос про профилактику и лечение коронавирусной инфекции и пневмонии нетрадиционными способами, передает корреспондент zakon.kz.

В соцсетях казахстанцы обмениваются информацией по поводу нетрадиционных методов профилактики и лечения коронавирусной инфекции и пневмонии. К примеру, это поедание мяса собаки или курение травы при помощи пластиковой бутылки. Между тем доктор Латыпова говорит, что эффективность этих методов не доказана.

Вопрос, конечно, интересный. На самом деле, конечно, мы не имеем доказательств эффективности этих народных средств, этой самодеятельности, потому что никто никогда не исследовал, насколько было бы эффективно, как говорится, принимать этот продукт или не принимать этот продукт. Никто никогда не проводил этих сравнений. И нужно сказать, что даже нам, экспертам, ввиду большого количества пациентов, которых мы видим, мы не можем сказать, что кому-то оказало волшебное действие применение вот этих народных методов, - сказала она.

При этом врач отметила, что доказательств о пользе таких народных методик не имеется.

Честно говорят, мы не видим такого хорошего достаточно выраженного эффекта. Почему? Потому что пациенты, которые принимают эти средства, они еще и достаточно активно лечатся совершенно другими, обычными, фармакологическими средствами и сделать выводы, что помогло и так далее. Еще нужно делать ставку на иммунитет, потому что возможно человек даже если бы не принимал бы это, он и так бы выздоровел. То есть этих экспериментов не проведено. Мы - люди, которые привыкли смотреть на медицину со стороны доказательств. Доказательств мы этому не имеем, поэтому широко рекламировать какие-то такие методы мы просто не можем, - заключила Латыпова.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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