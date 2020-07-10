О чем говорил Токаев на расширенном заседании Правительства

Приводим полную расшифровку заседания.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел расширенное заседание правительства, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии приняли участие Премьер-министр Аскар Мамин, Руководитель Администрации Президента Ерлан Кошанов, члены Правительства, акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, руководители центральных государственных органов и национальных компаний.

Открывая заседание, Касым-Жомарт Токаев отметил, что с начала года национальная экономика развивается в сложных условиях, в целом спад экономики страны составил 1,8 процента. Остается сложной и эпидемиологическая обстановка. Для решения срочных вопросов в борьбе с коронавирусом по поручению Президента выделяется 150 миллиардов тенге. Главная задача – остановить рапространение коронавирусной инфекции и добиться значительных результатов в лечении больных. Полиции и санитарным врачам необходимо обеспечить строгое соблюдение карантинного режима. Оказание полноценной медицинской помощи и доступность необходимых лекарственных средств также является важной задачей.

Министерство здравоохранения в своей работе допустило ряд системных ошибок. Многие акимы не исполняли свою работу на должном уровне. Не было контроля со стороны Правительства. Необходимо создать специальную комиссию по расследованию допущенных ошибок и упущений. Эта комиссия, не препятствуя общей работе, должна провести проверку и внести мне предложения. Нужно провести расследование, всех виновных в возникших трудностях и привлечь к ответственности. Руководителей "СК Фармация" нужно уволить, если в этом есть необходимость провести - следствие. В последнее время очень много разговоров вокруг Фонда обязательного медицинского страхования, туда нужно поставить более делового и менее гламурного человека, и чтобы вокруг этого фонда не было разного рода слухов и сплетен. И со стороны Правительства должен быть анализ деятельности фонда, - поручил глава государства.

Президент поручил Председателю Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Алику Шпекбаеву проверить на коррупционные риски деятельность организации "СК Фармация". Также Касым-Жомарт Токаев потребовал в срочном порядке обеспечить лекарствами все регионы и привлечь к строгой ответственности лиц, которые решили заработать на нехватке медпрепаратов во время пандемии.

Учитывая, что это вопрос национальной безопасности, перед государственными органами поставлена задача по созданию необходимого резерва лекарств и медицинских изделий.

Настало время наладить производство многих видов лекарств и медицинских изделий в Казахстане. До каких пор мы будем зависеть от импортных лекарств? Где наша честь? - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Все вопросы связанные с пандемией должны решаться в оперативном порядке. Рекомендации и требования министра здравоохранения для других членов Правительства и акимов должны быть приоритетной задачей.

Считайте, что при пандемии министр здравоохранения обладает особым статусом и полномочиями. Поручаю Правительству и акиматам ежедневно предоставлять министерству отчеты и информацию по борьбе с пандемией. Надеюсь, что сложившаяся ситуация улучшится через две недели. В противном случае будет поставлен вопрос о возможности работы этого состава Правительства в целом, - сказал Президент.

Глава государства поручил Счетному комитету и Администрации Президента вести строгий контроль над финансовыми средствами, выделенными на борьбу с пандемией и восстановление экономического роста. Членам Правительства в первую очередь следует обеспечить эффективную реализацию уже принятых антикризисных решений. Правительству и Нацбанку также поручено проработать пакет дополнительных мер поддержки отраслей и населения на случай ухудшения ситуации.

Касым-Жомарт Токаев раскритиковал ход реализации Программы "Экономика простых вещей", которая запущена для насыщения внутреннего рынка. Ее финансирование доведено до 1 трлн тенге.

Данная программа задумывалась как важнейший инструмент импортозамещения и обеспечения занятости. Однако за полтора года существования условия программы пересматривались 6 раз, а освоена только пятая часть от всего объема – чуть более 200 млрд тенге. Количество субъектов обрабатывающей промышленности и доля импорта товаров народного потребления остались на прежнем уровне. Таким образом, мы выделяем деньги, не предусмотрев целевых ориентиров и встречных обязательств. Другими словами, возникла реальная опасность провала "экономики простых вещей" по подобию других программ с красивыми названиями. Со всеми вытекающими оргвыводами, - указал на недоработки глава государства.

Многочисленные вопросы вызывает и реализация Дорожной карты занятости, на финансирование которой также выделен 1 триллион тенге.

Как указано в плане, трудоустроены не двести пятьдесят пять тысяч человек, а сто пятьдесят тысяч человек. Большинство проектов, в основном, направлены на ремонтные работы. Эти инициативы обеспечивают граждан временной работой до октября текущего года. Что делать дальше? - высказал свое возмущение Касым-Жомарт Токаев

Правительству и акимам в срочном порядке необходимо приступить к работе по созданию постоянных рабочих мест. Глава государства также выразил свое мнение по вопросам повышения ставок отдельных налогов.

В Правительстве обсуждается вопрос увеличения доходной части бюджета. Рассматриваются вопросы повышения ставок отдельных налогов, в том числе КПН и НДС. Можно понять Правительство, так как это самый доступный способ увеличения поступлений в бюджет. Но в условиях, когда нужно оживлять экономику, механическое увеличение налогов может серьезно ухудшить и без того непростую социально-экономическую ситуацию. Поэтому подойти к данному вопросу нужно максимально взвешенно, - подчеркнул Президент.

Для обеспечения стабильности бюджета необходимо сократить неэффективные расходы. Предлагается рассмотреть дополнительные резервы за счет малоэффективных для экономики налоговых льгот. Вызывают вопросы у Президента обязательства государства при реализации проектов ГЧП, а также соблюдения доли местного содержания в рамках инфраструктурных государственных программ.

Ежегодный объем финансирования данных госпрограмм составляет около 2,8 трлн тенге. То есть, 2,5 трлн тенге должны влиться в нашу экономику с соответствующим эффектом на занятость и налоги. На практике единой системы планирования, отчетности и учета, жесткой ответственности госорганов и генподрядчиков отсутствует. Работа региональных комиссий по местному содержанию зачастую ведется "для галочки". Бизнес не знает объемы планируемых работ, номенклатуру необходимых товаров. Утвержденная с учетом местного содержания проектно-сметная документация может меняться часто. В итоге закупается импорт, - отметил глава государства.

Пандемия выявила и ряд проблем в продовольственном обеспечении страны. Снизились доходы населения, значительно повысились цены на социально важные продукты питания.

В 2021 году завершается мораторий на отдельные нормы Земельного кодекса. Глава государства заявил о необходимости принятия окончательного решения в этом вопросе.

Определились с основной проблемой. Земля иностранцам не продается. В этом вопросе теперь не вернемся. Но для развития агропромышленного комплекса мы должны привлекать инвестиции и технологии. В этой связи необходимо совместно с сообществом фермеров широко обсудить вопрос эффективного использования земель. Все предложения должны публично и открыто обсуждаться. По итогам этой работы поручаю Правительству внести поправки в Земельный кодекс, сказал, - Президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, пандемия придала большой импульс цифровой экономике, но также выявила существенные недоработки и ошибки. Президент поручил Правительству исправить все недочеты программы "Цифровой Казахстан" и до конца года обеспечить качественным интернетом все населенные пункты страны, где проживает свыше 250 жителей.

Переход на дистанционный метод обучения показал, что существуют серьезные проблемы, касающиеся качества инфраструктуры и интернета. Более двадцати процентов учителей не смогли дистанционно эффективно обучать, так как в домах нет полноценного интернета и компьютера. Из более четырехсот тысяч компьютеров, находящихся на балансе школ только сорок процентов оказались пригодными. Это результат работы акиматов и министерства. Акиматам необходимо немедленно подготовиться к новому учебному году, оборудовать школы и отдельные нуждающиеся семьи необходимой техникой. 1 сентября начинается новый учебный год. У меня есть сомнения в готовности министерства к этому событию, - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что сейчас от каждого руководителя требуется максимальная эффективность в решении оперативных вопросов и поручений, а также призвал Правительство и акимов не бегать от ответственности и заниматься бюрократией.

Я скажу откровенно: во время подготовки данного заседания мне советовали уволить некоторых первых руководителей регионов и ведомств, даже отправить в отставку все Правительство. Мол, это будет хорошо воспринято обществом, очки наберете. Мне очки совершенно не нужны. Я готов слушать и слышать ответственных людей, но играть на публику не собираюсь. Выговоры и замечания некоторые акимы уже получили. В принципе, такого наказания заслуживают и другие руководители. Мы находимся в критической фазе социально-экономического развития. Нужны умелые, самоотверженные действия Правительства и акимов по выходу из кризиса, который будет только обостряться. Это прогноз по мировой экономике, а Казахстан является ее частью. Но это не значит, что не будут задействованы резервные кадры, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В своем выступлении Президент обозначил, что настало время структурных реформ с целью повышения эффективности и конкурентоспособности национальной экономики. Другими словами, Правительство и государственные органы должны повернуть экономику лицом к народу. Нужен новый курс со всеми его атрибутами.

Кризис показал социальные диспропорции в нашем обществе, скепсис и недоверие граждан к местным и центральным властям. Наш госаппарат и, в целом, система госуправления серьезно отстали от веления времени. Идеологическому аппарату тоже не хватает знаний, опыта, креативности, смелости. Нужна перестройка госуправления. Она станет частью политической реформы, предусматривающей значительное усиление местного самоуправления. Без такой реформы, убежден, мы не сможем придать реально действенный импульс социально-экономическому развитию страны, - отметил глава государства.

Об этом Касым-Жомарт Токаев намерен подробно рассказать в своем Послании народу Казахстана. Сейчас же становится все более важной задача подбора кадров для выполнения качественно новых задач.

Новый курс предусматривает новых исполнителей – образованных, решительных, инициативных, деловых и честных. Хватает ли у нас таких граждан? Теперь задумайтесь: соответствует ли присутствующая здесь команда указанным критериям. Полагаю, члены Правительства, акимы трезво оценят свои возможности. Хотя с самокритикой у нас всегда бывает трудно и примут решение в пользу государства, - подытожил свое выступление Президент.

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