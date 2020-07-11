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Тайсон узнал, откуда он родом

Он провел на профи-ринге 56 боев, в 50 из которых одержал победы.

Фото : The Sun11 июля 2020, 09:59

Легендарный боксер Майк Тайсон сдал тест на генетическую принадлежность. Он хотел узнать, из какой страны н родом, передает zakon.kz.

Я сделал генеалогический ДНК-тест. Как выяснилось, я родом из Конго. Да, у меня действительно конголезские корни. Как по мне, это похоже на какую-то дичь, – заявил Железный Майк.

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Watch the latest episode of @hotboxinpodcast with my brother @akon premiering live right now on my YouTube channel. Link in bio.

Публикация от Mike Tyson (@miketyson) 9 Июл 2020 в 6:07 PDT

Тайсон завершил карьеру в 2005 году, но весной 2020-го анонсировал возвращение для участия в благотворительных боях.


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