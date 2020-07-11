Тайсон узнал, откуда он родом
Он провел на профи-ринге 56 боев, в 50 из которых одержал победы.
Фото : The Sun11 июля 2020, 09:59
Легендарный боксер Майк Тайсон сдал тест на генетическую принадлежность. Он хотел узнать, из какой страны н родом, передает zakon.kz.
Я сделал генеалогический ДНК-тест. Как выяснилось, я родом из Конго. Да, у меня действительно конголезские корни. Как по мне, это похоже на какую-то дичь, – заявил Железный Майк.
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Тайсон завершил карьеру в 2005 году, но весной 2020-го анонсировал возвращение для участия в благотворительных боях.
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