Информацию о распылении веществ с самолета назвали фейком
за распространение недостоверной информации.
Фото : pixabay.com11 июля 2020, 11:43
В социальных сетях распространяется видео, на котором с самолета распыляется красное вещество неизвестного происхождения с сопровождающим текстом, что данное действие происходит на территории Казахстана. Официальные власти нашей страны опровергли это утверждение, передает zakon.kz.
Это сообщение является недостоверным - по имеющейся информации данный самолет принадлежит США, а распыляемое вещество используется при тушении пожаров, - отметили в МИОР РК.
Добавим, что законодательством Республики Казахстан предусмотрена ответственность за распространение недостоверной информации.
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