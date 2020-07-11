Информацию о распылении веществ с самолета назвали фейком

за распространение недостоверной информации.

В социальных сетях распространяется видео, на котором с самолета распыляется красное вещество неизвестного происхождения с сопровождающим текстом, что данное действие происходит на территории Казахстана. Официальные власти нашей страны опровергли это утверждение, передает zakon.kz.

Это сообщение является недостоверным - по имеющейся информации данный самолет принадлежит США, а распыляемое вещество используется при тушении пожаров, - отметили в МИОР РК.

Добавим, что законодательством Республики Казахстан предусмотрена ответственность за распространение недостоверной информации.

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