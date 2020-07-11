Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Информацию о распылении веществ с самолета назвали фейком

за распространение недостоверной информации.

Фото : pixabay.com11 июля 2020, 11:43

В социальных сетях распространяется видео, на котором с самолета распыляется красное вещество неизвестного происхождения с сопровождающим текстом, что данное действие происходит на территории Казахстана. Официальные власти нашей страны опровергли это утверждение, передает zakon.kz.

Это сообщение является недостоверным - по имеющейся информации данный самолет принадлежит США, а распыляемое вещество используется при тушении пожаров, - отметили в МИОР РК.

Добавим, что законодательством Республики Казахстан предусмотрена ответственность за распространение недостоверной информации.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты