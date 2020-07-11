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Министр Аймагамбетов: Школьная форма временно перестанет быть обязательной

Глава МОН напомнил, что в приказ были добавлены специальные пункты, которые касаются периода чрезвычайного положения, карантина, ограничительных мероприятий или форс-мажора.

Фото : shkolazhizni.ru11 июля 2020, 14:00

Дети могут приходить в школы в опрятной классической деловой одежде, сказал в ходе онлайн диалога со СМИ министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Само понятие "школьная форма", ее принцип и требования к ней никуда не уходят. Но мы в этот приказ добавляем специальный пункт, примечание, которое касается периода чрезвычайного положения, карантина, ограничительных мероприятий или форс-мажора. Именно для таких ситуаций мы будем давать возможность, чтобы дети могли приходить в школы в опрятной классической деловой одежде, - сказал Аймагамбетов.

Если у родителей нет возможности приобрести школьную форму, тогда, по его словам, необходимо обеспечить своих детей обычной одеждой в классическом и деловом стиле.

Такое решение мы приняли, мы считаем это решение важным в настоящей ситуации. Это решение мы делаем не в качестве рекомендации, мы это делаем через внесение изменений в приказ министра образования и науки, регистрации его в органах юстиции. Это делается для того, чтобы это решение было нормативно-правовым документом, им будет руководствоваться также, как и руководствуются и другими документами наших организаций образований, — объяснил глава МОН.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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