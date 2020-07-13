Трое тренеров по боксу умерли от коронавируса в Мангистауской области

Берик Ермаганбетов, Женис Джарылгапов и Акылбек Темиров внесли большой вклад в развитие бокса в регионе.

В Мангистауской области от коронавируса погибли трое заслуженных тренеров по боксу, передает zakon.kz со ссылкой на Федерацию бокса региона.

Из жизни ушли талантливые и грамотные тренеры - судья высшей национальной категории, кандидат в мастера спорта СССР по боксу Берик Ермаганбетов, заслуженный тренер Казахстана по боксу, старший тренер сборной Жанаозена Женис Джарылгапов и старший тренер школы бокса Жанаозена Акылбек Темиров, - говорится в сообщении.

Отмечается, что тренеры внесли большой вклад в развитие бокса в регионе.

Судья высшей национальной категории Берик Ермаганбетов был победителем многих международных турниров. Женис Джарылгапов за время работы воспитал призеров и чемпионов Казахстана. Акылбек Темиров проработал тренером по боксу более 30 лет. Воспитанники Акылбека Темирова являются чемпионами Казахстана.

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