Елбасы выразил соболезнования родным и близким жертв коронавируса

В эти тяжелые дни скорблю вместе с вами, отметил он.

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким жертв коронавируса, сообщает zakon.kz.

Соболезнования Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы:



Уважаемые казахстанцы!

Сегодня Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом. Опасная инфекция проникла в наши города и аулы. Она продолжает распространяться и к большому сожалению, мы несем человеческие потери.

По решению Главы государства 13 июля объявлен Днем национального траура по умершим от коронавирусной инфекции.

Это коварное заболевание забирает жизни наших людей. Это большая боль и невосполнимая потеря для всех нас. Ведь за каждой утратой скрывается трагедия многих людей – отцов и матерей, дочерей и сыновей, друзей и подруг…

Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедших от нас. В эти тяжелые дни скорблю вместе с вами.

Мы всегда преодолевали все трудности сообща – в единстве и сплоченности. Верю, что и сегодня мы найдем в себе силы выстоять и достойно пройти через это суровое испытание.

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