Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Елбасы выразил соболезнования родным и близким жертв коронавируса

В эти тяжелые дни скорблю вместе с вами, отметил он.

Фото : aqmolanews13 июля 2020, 08:29

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким жертв коронавируса, сообщает zakon.kz.

Соболезнования Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы:

Уважаемые казахстанцы!

Сегодня Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом. Опасная инфекция проникла в наши города и аулы. Она продолжает распространяться и к большому сожалению, мы несем человеческие потери.

По решению Главы государства 13 июля объявлен Днем национального траура по умершим от коронавирусной инфекции.

Это коварное заболевание забирает жизни наших людей. Это большая боль и невосполнимая потеря для всех нас. Ведь за каждой утратой скрывается трагедия многих людей – отцов и матерей, дочерей и сыновей, друзей и подруг…

Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедших от нас. В эти тяжелые дни скорблю вместе с вами.

Мы всегда преодолевали все трудности сообща – в единстве и сплоченности. Верю, что и сегодня мы найдем в себе силы выстоять и достойно пройти через это суровое испытание.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты