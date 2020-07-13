Министр здравоохранения Цой принес соболезнования родным умерших от COVID-19

Министр здравоохранения Алексей Цой принес соболезнования близким умерших от коронавируса, передает zakon.kz.

С особенной болью в эти дни я узнаю об уходе из жизни своих коллег – врачей и медицинских работников, которые лицом к лицу столкнулись и до последнего боролись со страшной и непредсказуемой угрозой. Коронавирус становится причиной смерти, все чаще, врачей, медсестер, самых лучших. Потеря эта невосполнима. Они самоотверженно следовали долгу до самого конца. Для нас они навсегда останутся героями.

Признаюсь откровенно, сегодня мне сложно подобрать слова, но я понимаю, как они важны и нужны. Я также понимаю, что слов недостаточно. Требуются решительные и эффективные меры по борьбе с пандемией.

Мы продолжим делать все, чтобы вирус отступил, чтобы заболевшие выздоровели и вернулись к привычной жизни, чтобы каждый пациент знал, что за его жизнь борются всеми силами.

Правительством принимаются неотложные меры по поставке необходимых лекарств в медицинские организации и на розничный рынок, разворачиваются дополнительные койки, изучаются и совершенствуются совместно с иностранными экспертами методы лечения коронавируса. Работа ведется день и ночь, и не остановится, пока опасность не минует.

К этой борьбе все активнее присоединяются казахстанцы, осознавая, что вклад каждого сейчас невероятно важен. Мы благодарны за помощь и поддержку неравнодушным нашим соотечественникам и зарубежным друзьям. Кто-то обеспечивает медиков едой, кто-то собирает средства на покупку аппаратов для лечения, кто-то – просто остается дома и ориентируется только на проверенную информацию и рекомендации специалистов.

Борьба с пандемией сплотила нас всех, как в самые трудные моменты истории нашей страны, и я уверен, что вместе у нас обязательно получится справиться с этой бедой, - написал министр в Facebook.