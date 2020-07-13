Названы люди, которые могут не заразиться коронавирусом или не заметить этого

Речь идет о сильном врожденном или приобретенном иммунитете.

Российский иммунолог Николай Крючков считает, что некоторые люди могут избежать заражения коронавирусом при контакте с больным или даже не заметить факта заражения, передает zakon.kz.

Иммунолог, кандидата медицинских наук Николай Крючков назвал "КП" три причины.

Первая. Человек обладает сильным врожденным иммунитетом.

При относительно небольшой вирусной "дозе" такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть дальше в организм. Если какие-то клетки начнут инфицироваться, то местный иммунитет быстро остановит этот процесс. То есть человек не заразится в принципе. Никаких симптомов в этом случае не будет. Но и иммунитета к коронавирусу, скорее всего, не возникнет, - рассказал специалист.

Вторая, когда человек заразился, но у него сильный иммунный ответ.

Например, за счет перекрестного иммунитета (кросс-реактивности). Такое возможно у людей, которые переболели сезонными коронавирусами ("обычные" простуды). У них в организме могут сохраниться сильные, хорошо связывающиеся с "вражескими агентами" (антигенами) антитела, распознающие участки нового коронавируса, сходные с сезонными коронавирусами. Или иммунные Т-клетки памяти, оставшиеся от предыдущих встреч с сезонными коронавирусами.

В результате активируется ранний специфический иммунный ответ. Да, далеко не ко всем антигенам (фрагментам) нового вируса, но этого хватает, чтобы организм поборол инфекцию быстрее, - отмечает Крючков.

Третья. Это когда организм человека "сильный" - не склонен к тромбозам, к неадекватным иммунным реакциям. Человек заразился, иммунный ответ развивается в обычном порядке, но при этом болезнь протекает либо в легкой форме, либо бессимптомно. Кто-то может даже не заметить, не обратить внимания. Например, покашлял один-три дня и все. При этом инфекция была, и специфический иммунитет остается.

"С учетом имеющихся данных пока мы не можем определить, есть ли какой-либо генотип, при котором человек гарантированно не заразится коронавирусом. Теоретически могут существовать особенности рецепторов, из-за которых вирус вообще не может проникнуть в организм (так бывает в случае с ВИЧ). Либо, может быть, есть генетически обусловленное состояние неспецифической иммунной системы (врожденного иммунитета), благодаря которому организм очень быстро реагирует на некоторые вирусы и успевает справиться с ними еще до развертывания мощной специфической иммунной реакции", - считает эксперт.

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