Памяти жертв коронавируса в Казахстане - траурная церемония

В 12.00 по всей стране прошла минута молчания.

13 июля в Казахстане объявлен днем общенационального траура. Перед Акордой Президент страны и должностные лица приняли участие в траурной церемонии, передает zakon.kz.

По всей стране приспущены государственные флаги, теле и радио каналы не транслируют развлекательные программы.

В 12.00 по всей стране прошла минута молчания.

В Казахстане на 13 июля от коронавируса умерли 375 человек, еще у более 100 скончавшихся эта инфекция была сопутствующим заболеванием.

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