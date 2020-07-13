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Памяти жертв коронавируса в Казахстане - траурная церемония

В 12.00 по всей стране прошла минута молчания.

Фото : Акорда13 июля 2020, 12:00

13 июля в Казахстане объявлен днем общенационального траура. Перед Акордой Президент страны и должностные лица приняли участие в траурной церемонии, передает zakon.kz.

По всей стране приспущены государственные флаги, теле и радио каналы не транслируют развлекательные программы.

В 12.00 по всей стране прошла минута молчания.

В Казахстане на 13 июля от коронавируса умерли 375 человек, еще у более 100 скончавшихся эта инфекция была сопутствующим заболеванием.


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