Иммунитет к COVID-19 может исчезнуть

В конечном счете могут потребоваться ежегодные прививки, особенно для наиболее уязвимых групп населения, наряду с прививками от гриппа.

Команда Королевского колледжа Лондона обнаружила резкое падение уровня антител у пациентов через три месяца после заражения. Об этом пишет The Guardian, передает zakon.kz.

Исследователи предполагают, что вирус может повторно заражать людей год за годом, подобно обычной простуде.

Ученые проанализировали иммунный ответ более 90 пациентов и медработников и обнаружили, что уровень антител, способных уничтожить вирус, достиг максимума примерно через три недели после появления симптомов, а затем быстро снизился.

В то время как 60% людей в разгар борьбы с вирусом выработали "мощный" антительный ответ, только 17% сохранили такую же способность три месяца спустя. Уровень антител за этот период снизился в 23 раза. В некоторых случаях они становились незаметными.

Люди вырабатывают разумный антительный ответ на вирус, но он ослабевает в течение короткого периода времени, и в зависимости от того, насколько высок ваш пик, это определяет, как долго антитела остаются в организме, - сказала ведущий автор исследования в Королевском колледже Лондона доктор Кэти Дорес.

Это исследование имеет значение для разработки вакцины и для достижения коллективного иммунитета в обществе.

Иммунная система имеет несколько способов борьбы с коронавирусом, но если антитела являются основной линией защиты, результаты исследований предполагают, что люди могут быть реинфицированы сезонными волнами и что вакцины не могут защитить их надолго.

Люди могут нуждаться в усилении [иммунитета], и одного укола может оказаться недостаточно, - сказала она.

Исследование показало, что уровень антител повышался и существовал дольше у пациентов с тяжелыми случаями. Это может быть связано с тем, что у них вырабатывалось больше антител для борьбы с инфекцией.

Я не могу подчеркнуть, насколько важно, чтобы общественность понимала, что заражение вирусом опасно. Некоторые, особенно молодежь, стали бесцеремонно относиться к вирусу, полагая, что заражение будет способствовать повышению коллективного иммунитета. Они не только подвергнут риску себя и других, заразившись и потеряв иммунитет. Если они снова заразятся в ближайшие годы, то высок риск более тяжелого течения болезни, - сказал вирусолог из Кембриджского университета профессор Джонатан Хини.

По мнению иммунологов, вакцины должны работать лучше, обеспечивая устойчивый уровень защитных антител.

В конечном счете могут потребоваться ежегодные прививки, особенно для наиболее уязвимых групп населения, наряду с ежегодными прививками от гриппа.

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