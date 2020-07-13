Врач о реабилитации после КВИ: кумыс, травы и дыхательная гимнастика

По словам специалиста, пациенты, которые выписались из стационара, должны надеется не только на лекарства, но и помочь сами себе доступными народными средствами.

После выписки из стационара пациентам желательно не надеется только на лекарства, а помочь своему организму регулярными упражнениями дыхательной гимнастики и употреблять кумыс или шубат, сказала на брифинге доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный пульмонолог Алматы Сауле Касенова, передает корреспондент zakon.kz.

Пациенты, которые выписались из стационара, должны надеется не только на лекарства. Самым важным в лечении является вопросы реабилитации органов дыхания, поэтому нашим пациентам рекомендуем заниматься дыхательной гимнастикой, — сказала Касенова на брифинге в СЦК.

По ее словам, это могут быть самые простые упражнения на регулярной основе по 10-15 минут несколько раз в день, направленные на глубокий вдох и выдох, чтобы улучшить работу легких.

Кроме дыхательной гимнастики, поскольку мы говорим о реабилитации, важное значение имеют народные методы медицины, которые вполне доступны. Мы знаем хорошие и целебные свойства национальных напитков кумыса и шубата. Пациенты могут принимать их, если у них нет сопутствующего панкреатита или других заболеваний ЖКТ. Потому что это кладезь витаминов, микроэлементов и будет помогать восстанавливаться, потому что КВИ большой стресс для организма, — объяснила пульмонолог.

Также она рекомендует принимать различные фитопрепараты и настои травы, которые помогают очищать легкие, как мать и мачеха, корень солодки и другие.

Хотела бы еще обратить внимание, что по приезду бригады врачей из Китая в Казахстан, они очень удивлялись, что наши врачи часто назначают антибиотики. По их рекомендации, пациентам с легким течением заболеваний, они назначают пациентам препараты традиционной китайской медицины. Потому что прекрасно понимают, что антибиотики - препараты для лечения бактериальных инфекций. А КВИ болезнь вирусная и роль антибиотиков здесь скромная. Ее назначают при развитии осложнений, — заключила Касенова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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