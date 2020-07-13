Казахстанские клубы могут сыграть в еврокубках на нейтральных полях

В недрах УЕФА рассматривается вариант.

Российский инсайдер Вячеслав Короткин в своем Telegram-канале сообщил, что УЕФА рассматривает варианты, как запустить новый сезон Лиги чемпионов и Лиги Европы в условиях продолжающейся мировой пандемии коронавируса, передает zakon.kz.

По данным Короткина, чиновники УЕФА уже сейчас переживают о том, как пройдут отборочные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в конце августа и сентябре.

Сейчас по плану часть квалифай-матчей пройдет в новом формате одной игры - хозяин определится жеребьевкой. Однако УЕФА смущает неблагоприятная ситуация с коронавирусом в ряде стран. Для измерения используется так называемый ковид-индекс: число инфицированных за последние две недели по отношению к 100 000 человек населения. Хорошим показателем считается 20-25, в Португалии (там в августе пройдет финал восьми ЛЧ) 45, в Люксембурге под 100, в России около 90. Это много, - пишет Вячеслав.

Инсайдер сообщил, что в недрах УЕФА рассматривается вариант, при котором матчи ни при каких условиях не состоятся в странах с плохим ковид-индексом - это риск для команд, судей, делегатов, где-то есть вероятность отсидки на карантине.

В таком случае возможен новый принцип, при котором вместо жеребьевки дома/в гостях будет принято волевое решение проводить матчи в таких парах на нейтральных полях. Финального решения нет, и никто не знает, какими будут показатели в сентябре, - добавил он.

Информации о том, каков ковид-индекс в Казахстане, в открытых источниках нет, но, учитывая жесткие карантинные меры, введенные в нашей стране, и высокий уровень прироста заболеваемости, не исключено, что и нашим клубам придется последовать примеру российских.

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