Как готовят клинические протоколы лечения в Казахстане

Скоро появится 11-я версия протокола лечения. Я слышала, что возможно часть лекарственных препаратов будут отдавать в амбулаторную сеть – врач.

В Казахстане скоро появится 11-й протокол лечения и диагностики коронавирусной инфекции. Ожидается, что в него будут внесены изменения по лекарственному обеспечению пациентов с COVID-19, проходящих лечение амбулаторно, то есть на дому. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказала доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный пульмонолог Алматы Сауле Касенова, сообщает корреспондент zakon.kz.

Скоро появится 11-я версия протокола лечения. Она будет утверждаться на следующей неделе. Возможно, там произойдут какие-то изменения. Пока мы не имеем его на руках, но я слышала, что возможно часть лекарственных препаратов будут отдавать в амбулаторную сеть и когда наши участковые врачи и врачи общей практики получат эти препараты, если им передадут. То тогда, можно будет говорить об эффективности лечения этих препаратов (экспериментальные препараты – от авт.). Но пока эти препараты назначаются только тем пациентам, которые находятся в стационарах, при среднетяжелой и тяжелой формой заболевания. Вероятно, будут меняться дозировки препаратов, и в зависимости от дозировки мы будем говорить об эффективности препаратов, так называемой экспериментальной терапии, потому как они не оказывают прямого противовирусного действия, - сообщила она.

Кроме того, она ответила на вопрос журналистов о том, почему протоколы лечения КВИ в Казахстане отличается от протоколов в России.

Наши протоколы имеют свои особенности, но я бы не сказала, что они кардинально отличаются от рекомендаций, которые издает по лечению КВИ и диагностики в РФ. Полного соответствия не может быть. У нас даже некоторые формы проявления могут отличаться. И по лекарственной терапии, наши клинические протоколы готовит большая группа или Комиссия инфекционистов, - ответила она.

По ее словам, для подготовки протокола Комиссия берет во внимание не только российский протокол, но и все международные рекомендации других стран.

Только после того, как вся эта литература анализируется и обрабатывается, инфекционисты решают, что подходит для нашей страны и готовят протокол.

Но в целом, хотела бы сказать, что наши инфекционисты очень гордятся своим клиническим протоколом, потому что он не отличается от международных рекомендаций по лечению COVID-19 – заключила она.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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