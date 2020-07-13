Мать пыталась продать новорожденную дочь за 400 тысяч тенге

Возбуждено уголовное дело.

В Сурхандарьинской области Узбекистана молодая мать пыталась продать свою новорожденную дочь за 10 миллионов сумов (404 тысячи тенге), передает zakon.kz со ссылкой на Podrobno.uz.

28-летняя Ф.Н. сначала согласилась на законных основаниях через суд передать свою новорожденную дочь 35-летней Ю.Т. и получила за это 1,7 миллиона сумов за расходы и лекарства, потраченные во время родов. Однако затем она сообщила, что передумала и отказалась передавать дочь Ю.Т., – отметили в Следственном департаменте МВД.

Интересно, что спустя какое-то время после случившегося молодая мать вновь связалась с женщиной по телефону и несколько раз посетив ее дом, потребовала за свою новорожденную дочь уже 10 миллионов сумов. После этого женщина обратилась в ОВД с заявлением.

На основании заявления 3 июля сотрудниками правоохранительных органов было проведено оперативное мероприятие, в ходе которого с поличным при получении 10 миллионов сумов была задержана молодая мать, пытавшаяся продать свою четырехмесячную дочь.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Кумкурганского района было возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется предварительное следствие.

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