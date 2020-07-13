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В Нур-Султане горел рынок

Жертв и пострадавших нет.

Фото : кадр из видео13 июля 2020, 17:50

В Нур-Султане горел рынок "Амир". Пожарные локализовали огонь, передает zakon.kz.

Сегодня в 16:14 пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана выехали по адресу шоссе Алаш 29/2. Прибыв на место они установили, что на территории универсального рынка "Амир" горит кровля склада. Предварительная площадь огня 300 квадратных метров.

Пожар локализован в 17:08, огнеборцы сейчас работают над ликвидацией пожара.

На тушении пожара задействовано 32 человека личного состава и 10 единиц техники Службы пожаротушения. Жертв и пострадавших нет.

видео: zhaloby_astana


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