Жертв и пострадавших нет.

В Нур-Султане горел рынок "Амир". Пожарные локализовали огонь, передает zakon.kz.

Сегодня в 16:14 пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана выехали по адресу шоссе Алаш 29/2. Прибыв на место они установили, что на территории универсального рынка "Амир" горит кровля склада. Предварительная площадь огня 300 квадратных метров.

Пожар локализован в 17:08, огнеборцы сейчас работают над ликвидацией пожара.

На тушении пожара задействовано 32 человека личного состава и 10 единиц техники Службы пожаротушения. Жертв и пострадавших нет.

видео: zhaloby_astana

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!