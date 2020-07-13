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Водитель опрокинула Lexus RX 300 на трассе в ВКО

Начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Фото : Polisia.kz13 июля 2020, 18:44

Молодая женщина, не справившись с управлением, совершила ДТП в ВКО. В результате вместе с пассажиркой попала в больницу, сообщает zakon.kz.

13 июля 35-летняя женщина, управляя автомобилем Lexus RX 300, двигаясь по трассе Усть-Каменогорск – Рахмановские Ключи со стороны областного центра на 88 километре в районе поворота в поселок Новая Бухтарма, не справилась с управлением. Машина опрокинулась в кювет.

В результате аварии водитель и 35-летняя пассажирка были госпитализированы в центральную районную больницу города Алтай с различными травмами и ушибами. Второй – 33-летний пассажир осмотрен медицинским персоналом больницы и отпущен домой, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения в соответствии со статьей 345 части 2 УК РК "Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".


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