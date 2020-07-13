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Карантин в Казахстане продлевают до конца июля

Соответствующее распоряжение подписал Президент.

Фото : Акорда13 июля 2020, 19:03

Из-за эпидемиологической ситуации в стране режим карантина продлится еще две недели, до конца июля, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Завтра правительственная комиссия примет решение. Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты, - сообщил Президент.


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