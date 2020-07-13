Карантин в Казахстане продлевают до конца июля
Соответствующее распоряжение подписал Президент.
Фото : Акорда13 июля 2020, 19:03
Из-за эпидемиологической ситуации в стране режим карантина продлится еще две недели, до конца июля, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщил Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
Еліміздегі эпидемиологиялық ахуалға байланысты карантин режимі тағы екі аптаға созылып, шілденің соңына дейін жалғасады. Ертең Үкіметтік комиссия шешім қабылдайды. Азаматтарымыз денсаулығын сақтау үшін карантиннің негізгі талабы өзін-өзі оқшаулау шарасын қатаң ұстануы қажет.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) July 13, 2020
Завтра правительственная комиссия примет решение. Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты, - сообщил Президент.
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