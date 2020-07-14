Глава ВОЗ в Казахстане высказалась о "загадочной пневмонии"

Не надо спешить с выводами до выяснения фактов - Кэролайн Кларинваль.

Об эпидемиологической ситуации в Казахстане Центру Новостей ООН рассказала глава странового офиса ВОЗ Кэролайн Кларинваль, передает zakon.kz.

По официальным данным, в стране подтверждено 59 899 случаев инфекции. 375 человек умерли. Причем число зараженных резко выросло после отмены карантина.

По словам Кларинваль, одной из актуальных проблем является нехватка медработников, сотрудников лабораторий, поскольку, имея дело с COVID-19, многие сами заражаются, заболевают, что оборачивается нехваткой людских ресурсов.

Одновременно нас очень тревожит поведение населения - после снятия карантина отнюдь не все соблюдают необходимые меры предосторожности, в том числе физическую дистанцию – особенно в семьях. Но это все результат практических наблюдений, никаких исследований на этот счет не проводилось. Тем не менее, мы видим, что передача вируса происходит среди родственников, и это привело к увеличению общего числа заражений. Сильно возросла нагрузка на систему здравоохранения и ей необходима поддержка, - сказала глава ВОЗ в Казахстане.

Кэролайн Кларинваль также ответила на вопрос, не было ли снятие карантина преждевременным.

Многое зависит от того, как население реагирует на снятие карантина. Если бы люди соблюдали физическую дистанцию и простые рекомендации ВОЗ, то ситуация могла бы быть другой. В то же время не нужно забывать о социально-экономических последствиях карантина, которые нужно учитывать, принимая эпидемиологические меры, - отметила она.

Несколько недель назад в стране снова были введены некоторые карантинные меры, но не такие жесткие, как в первый раз.

Люди свободно передвигаются по городу, но многие ключевые компании и торговые центры закрыты. Запрещены большие скопления людей. Так что после пика инфекции ряд ограничений был восстановлен. Тем не менее, число новых случаев продолжает расти с каждым днем, - констатировала Кларинваль.

Также глава странового офиса не согласилась с тем, что случаи заражения среди медиков связано с нехваткой средств индивидуальной защиты. По ее словам, эпидемиологическому контролю никогда не уделялось большого внимания по всему миру. В эту область, как правило, не вкладывали больших средств.

Кроме того, очень важно наличие опыта и необходимых навыков [у медработников]. Были ли обучены медики тому, как защитить себя? Ну и вообще им очень нелегко: порой им тяжело соблюдать все эти меры предосторожности. Мы в ВОЗ проводим обучение медиков мерам эпидемиологического контроля, и минздрав тоже. Буквально в эти выходные прибыл груз со средствами индивидуальной защиты, на который мы потратили 2,7 млн долларов. Мы продолжаем работать над тем, чтобы у медиков была возможность получить необходимое оборудование и материалы, и чтобы они были вооружены соответствующими знаниями, - сказала Кларинваль.

Казахстан, продолжила она, большая страна с разветвленной сетью учреждений здравоохранения, и для того, чтобы обучить всех медработников, обеспечить их средствами защиты, требуются колоссальные усилия.

Я бы хотела сказать, что на фоне роста инфекций работники системы здравоохранения ежедневно проделывают огромную работу, обеспечивая лечение этих пациентов. И об этом не все помнят и не все это ценят. Такое отношение влияет на их психологическое состояние и на мотивацию, - подчеркнула Кэролайн Кларинваль.

Кроме этого глава ВОЗ в Казахстане высказалась и о "загадочной пневмонии" в стране.

Я думаю, что пока не надо делать поспешных выводов. Да, с начала июня увеличилось количество случаев пневмонии, и нам поручили разобраться в ситуации. Министерство здравоохранения тоже этим занимается. Эти сообщения привлекли большое внимание со стороны СМИ, но мы, прежде чем делать выводы, мы должны собрать данные, и проанализировать их, - сказала Кларинваль.

Она согласилась с утверждением коллеги - доктором Майком Райаном - скорее всего, это COVID-19.

Возможно, какие-то пациенты поздно обратились за помощью и у них есть признаки пневмонии, но мы пока не можем выявить наличие вируса. Нужно также выяснить возможности местных лабораторий, - мы знаем, что порой бывают так называемые ложные негативные результаты. Все это станет предметом оценки. ВОЗ также направит в страну группу экспертов в области лабораторных исследований. Тут могут быть самые разные причины, но главное – не спешить с выводами, поскольку у нас еще нет необходимой информации, - заключила Кэролайн Кларинваль.

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