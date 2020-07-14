В Минздраве предложили начать учебный год в дистанционном режиме

Исключение составят малокомплектные школы.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой предложил начать учебный год в дистанционном режиме, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что в настоящее время в Казахстане зарегистрировано около 60 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 1 700 - дети.

В период карантина роль детей в передаче инфекции была снижена в виду расформирования организованных коллективов. Возобновление очного обучения в школах может привести к росту заболеваемости среди детей и передачи инфекции вне школы, а также вовлечение детей к передаче инфекции в обществе, - сказал Алексей Цой на заседании правительства.

По его словам, наиболее подвержены распространению инфекции - организованные коллективы.

Ежегодно от общего числа заболевших ОРВИ дети до 14 лет составляют до 70%. Учитывая сезонность заболеваний роста ОРВИ и эпидемиологической неблагополучности коронавирусной инфекции среди учащихся учебных заведений, считаем целесообразным рассмотреть дистанционное обучение всех классов среднего образования в первой четверти учебного года за исключением малокомплектных школ, - подчеркнул глава Минздрава.

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