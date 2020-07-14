Худший сценарий по коронавирусу в РК - потребуется более 6 тыс. реанимационных коек

Часть потребности на сумму 5,5 млрд тенге планируют обеспечить за счет перераспределения средств займа Всемирного банка.

Более 4 тыс. аппаратов ИВЛ намерены закупить на случай худшего сценария, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Касательно стационарных аппаратов ИВЛ - на сегодня в инфекционных, провизорных стационарах имеется в наличии 966 стационарных аппаратов ИВЛ. При имеющихся 1 553 реанимационных койках. Вместе с тем с учетом прогноза Национального центра общественного здравоохранения по развитию заболеваемости КВИ в целом по республике потребуется наличие порядка 6 365 реанимационных коек, для оснащении которых дополнительно необходимо будет закупить 4 092 стационарных аппарата ИВЛ, что обеспечит готовность объектов здравоохранения с запасом, даже к худшему сценарию, — сообщил Цой.

Данную потребность в 460 единиц на сумму 5,5 млрд тенге, по его словам, предлагается покрыть за счет перераспределения средств займа Всемирного банка, 409 единиц на сумму 4,9 млрд тенге в рамках средств и резервов местных бюджетов акиматов регионов, что составит не менее 10% от дополнительной потребности.

Более 3000 единиц на сумму 38,7 млрд тенге из резерва правительства предлагается купить о отечественных производителей, с учетом локализации и запуска отечественного производства. По данным МИИР, уже с августа будет налажено промышленное производство аппаратов ИВЛ и первая партия в количестве 595 единиц поступят в организации здравоохранения, — заключил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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