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Когда школьники Казахстана вернутся к традиционному обучению?

Будет поэтапное возвращение.

Фото : anime.goodfon.ru14 июля 2020, 11:34

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал, как казахстанские школьники будут возвращаться к традиционному формату обучения, передает zakon.kz.

После первой четверти, когда увидим устойчивое снижение заболеваемости, улучшение эпидемиологической ситуации, у нас есть видение по тому, как переходить в дальнейшем к традиционному формат обучения. Мы видим, что сейчас, когда красный уровень заболеваемости идет, мы считаем, что очень важно обучение организовать в дистанционном формате. Дальше, когда у нас будет оранжевый уровень, желтый, зеленый уровень, соответственно, у нас несколько есть вариантов, - сказал Аймагамбетов.

По его совам, возвращение к "оффлайн" обучению будет поэтапным.

Поэтапное будет возвращение, поэтапный переход между этими вариантами (прим.: в зависимости от уровней заболеваемости). Такая стратегия уже имеется, она уже утверждена, согласована с соответствующими профильным министерствами. Дальше, в зависимости от эпидемиологической ситуации, данная работа будет проводиться, - сказал спикер.


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