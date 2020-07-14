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Скончался генерал-майор в отставке, экс-замминистра обороны Амирбек Тогусов

Ему был 71 год.

Фото : matritca.kz14 июля 2020, 13:42

Скончался генерал-майор в отставке, экс-заместитель министра обороны РК по идеологической и социально-правовой работе, член РОО "Совет генералов" Амирбек Тогусов, сообщает zakon.kz.

Амирбек Тогусов родился 30 мая 1949 г. в Алтайском крае.

Военную карьеру начинал с командира взвода и дошел до заместителя командующего Внутренними войсками РК, до заместителя министра обороны РК по идеологической и социально-правовой работе.

После выхода на заслуженный отдых был директором департамента службы безопасности, а затем управляющим директором ГМК "Казахалтын".

Также он был председателем Алматинского городского филиала РОО "За справедливый Казахстан", заместитель председателя Общенациональной социал-демократической партии, председателем Алматинского городского филиала ОСДП, кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента РК от ОСДП.

По информации людей, знающих Амирбека Тогусова, он болел коронавирусной инфекцией.


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