Минздрав хочет снизить негатив со стороны населения

Ведомство будет еженедельно отслеживать тональность публикаций в СМИ и соцсетях в разрезе областей и городов.

Министерство здравоохранения желает до 10% снизить уровень негативного восприятия населением мер по борьбе с коронавирусом, передает zakon.kz.

Министр здравоохранения Алексей Цой, выступая на заседании правительства, рассказал о планах по повышению уровня осведомленности населения о борьбе властей с коронавирусом.

По новому показателю, который показывает оценку эффективности информационно-разъяснительной работы по борьбе с Covid-19, должны быть реализованы мероприятия, которые в плане должны повысить уровень осведомленности населения при проводимых мероприятиях. Акиматам необходимо обеспечить реализацию данных мероприятий, - сказал министр.

Для того, чтобы снизить уровень негативного восприятия мер по борьбе с коронавирусом до 10%, акиматам нужно:

- ежедневно публиковать разъяснительные материалы в печатных и сетевых СМИ, размещать ТВ-сюжеты;

- производить видео и аудио на тему противоэпидемических мер;

- проводить пресс-конференции, брифинги;

- работать в соцсетях (разъяснительные посты, обратная связь с аудиторией);

- распространять контент в мессенджерах и приложениях;

- распространять информационные материалы (буклеты, листовки, флаера).

В свою очередь, Минздрав будет еженедельно отслеживать тональность публикаций в СМИ и соцсетях в разрезе областей и городов.

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