Минздрав хочет снизить негатив со стороны населения
Ведомство будет еженедельно отслеживать тональность публикаций в СМИ и соцсетях в разрезе областей и городов.
Министерство здравоохранения желает до 10% снизить уровень негативного восприятия населением мер по борьбе с коронавирусом, передает zakon.kz.
Министр здравоохранения Алексей Цой, выступая на заседании правительства, рассказал о планах по повышению уровня осведомленности населения о борьбе властей с коронавирусом.
По новому показателю, который показывает оценку эффективности информационно-разъяснительной работы по борьбе с Covid-19, должны быть реализованы мероприятия, которые в плане должны повысить уровень осведомленности населения при проводимых мероприятиях. Акиматам необходимо обеспечить реализацию данных мероприятий, - сказал министр.
Для того, чтобы снизить уровень негативного восприятия мер по борьбе с коронавирусом до 10%, акиматам нужно:
- ежедневно публиковать разъяснительные материалы в печатных и сетевых СМИ, размещать ТВ-сюжеты;
- производить видео и аудио на тему противоэпидемических мер;
- проводить пресс-конференции, брифинги;
- работать в соцсетях (разъяснительные посты, обратная связь с аудиторией);
- распространять контент в мессенджерах и приложениях;
- распространять информационные материалы (буклеты, листовки, флаера).
В свою очередь, Минздрав будет еженедельно отслеживать тональность публикаций в СМИ и соцсетях в разрезе областей и городов.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!