В Минтруда объяснили, почему нужно повторно подавать заявление для получения 42 500 тенге

Также министр отметил, что параллельно прорабатывается вопрос с министерством цифрового развития, чтобы определить круг людей, которые уже ранее получали такую денежную помощь.

Человек мог работать в период режима ЧП, а сейчас может остаться без дохода, поэтому есть необходимость подачи заявления для социальной выплаты по потере дохода. Об этом сообщил на брифинге в СЦК министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Если мы получили в прошлый раз 42 500 тенге без проблем, то почему бы в этот раз без заявления не выплатить? Мы об этом думали. Заново заявление нужно будет подать, потому что человек мог в период ЧП работать, а сейчас он мог остаться без доходов. Поэтому должна быть возможность подавать заявки. Также, как я уже говорил, ограничения в каждом регионе разные, — объяснил Нурымбетов.

По его словам, данный вопрос будет прорабатываться с министерством цифрового развития и до пятницы планируется определить круг людей, получивших весной помощь в размере 42 500 тенге.

Мы направим СМС приблизительного содержания: в прошлый раз вы успешно получили 42 500, необходимо ли вам получить эту выплату еще раз. Если вы ответите "да", то мы проработаем вопрос, чтобы вам без заявления назначили данную выплату и выплатили, — добавил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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